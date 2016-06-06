“Друзі! Людина є соціальною істотою, і якість нашого життя обумовлена культурою та властивостями середовища, яке ми створюємо та трансформуємо для свого життєзабезпечення.
Summer meeting Ukraine – 2016!
«Літня зустріч» – це спільнота, яка вже 4-й рік поспіль визначає тренди розвитку галузі! Незалежна та найбільш дружня подія, яка відбувається кожного року […]
Вікторія Кравченко і Віктор Комаренко: “В колективі мають працювати люди із різними властивостями нервової системи”
Вікторія Кравченко, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології» КНУ імені Тараса Шевченка, член Українського товариства нейронаук та […]
Олена Ковальчук, коуч-тренер: “Ми такі подвійні: ми хочемо змінюватися і водночас перебувати у комфорті”
Сьогодні коучинг допомагає людині гармоніювати всі сфери життя та максимально рухатися до комфорту. Але, що таке коучинг, коуч, як в Україні сприймають зміни […]
Наталія Атамась: “Якщо ми втратимо науковий потенціал, щоб ми далі не робили, не писали, не намагалися змінити, нічого не буде”
25 грудня 2015 – це нова дата в історії України, коли на католицьке Різдво перемогла Наука.
Інтерв’ю на “ГУЧНІ ІМЕНА” для теплих вечорів!
До вашої уваги інтерв’ю на “ГУЧНІ ІМЕНА” від старту проекту до сьогодні: від 21 вересня 2008 року по 15 грудня 2015.Запрошуємо до читання […]