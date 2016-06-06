Денис Радюк: “Архітектура цього середовища є головним елементом сталого розвитку та якості життя глобальної людської спільноти” “Друзі! Людина є соціальною істотою, і якість нашого життя обумовлена культурою та властивостями середовища, яке ми створюємо та трансформуємо для свого життєзабезпечення.

Summer meeting Ukraine – 2016! «Літня зустріч» – це спільнота, яка вже 4-й рік поспіль визначає тренди розвитку галузі! Незалежна та найбільш дружня подія, яка відбувається кожного року […]

Містичні та фантастичні спецефекти в кіно! 30 жовтня 2015 відбудеться майстер-клас “Містичні та фантастичні спецефекти в кіно” на фестивалі LiTerra Con!Спікери: організатори Ukrainian Cinema Village та автори короткометражних фільмів […]

Міжнародний Форум з креативної економіки в Києві! 22 вересня в Києві відбудеться Міжнародний форум «Креативна економіка – український start-up». Захід обіцяє зробити прорив в бізнес і творчих сферах України. […]