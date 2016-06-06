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    “Друзі! Людина є соціальною істотою, і якість нашого життя обумовлена культурою та властивостями середовища, яке ми створюємо та трансформуємо для свого життєзабезпечення.

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    Вікторія Кравченко, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології» КНУ імені Тараса Шевченка, член Українського товариства нейронаук та […]

  5. Олена Ковальчук, коуч-тренер: “Ми такі подвійні: ми хочемо змінюватися і водночас перебувати у комфорті”

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